Emin Kar'ın Hayatı Kitapla Anlatıldı

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un efsane isimlerinden eski oyuncusu, kaptanı ve başkanı merhum Emin Kar'ın yaşam öyküsünü oğlu Mustafa Kar kaleme alarak kitaplaştırdı.

Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken trafik kazası geçirmiş, kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan'da 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Kazada takım kaptanı Emin Kar ise sakat kalmış ve bir daha yürüyememişti. Daha sonraki süreçte Samsunspor'un zor günlerinde başkanlık da yapan Kar'ın hayatı avukat olan oğlu Mustafa Kar tarafından hikayeleştirildi.

"Kitabın masraflarını taraftarlar karşıladı, ücretsiz dağıtılacak"

Mustafa Kar, her yıl babasının hatırasını yaşatmak için farklı etkinlikler düzenlemeye çalıştığını belirterek, bu yıl ise bin 500 adet basılan '6- Emin Kar' adlı kitabın tanıtımını gerçekleştirdi. Basım masraflarının Samsunspor taraftarları tarafından karşılandığını ve satış yapılmadan tüm sevenlere ücretsiz şekilde dağıtılacağını belirten Mustafa Kar, "O, Samsun'a adanmış bir ömür sürdü. Futbolculuk döneminde büyük bir mücadele örneği gösterdi, 29 yaşında tekerlekli sandalyeye mahküm olmasına rağmen hayata bağlılığını hiç kaybetmedi. Hepimiz için ilham verici bir yaşam sürdü. Kitap biyografik bir sıralamadan çok, nehir söyleşilerden oluşuyor. Annem, amcam, yakın dostları ve arkadaşlarıyla uzun söyleşiler yapıldı. Babamın sağlığında verdiği röportajlara da yer verdik" dedi.

Tek dileğinin, bu şehirde babasının adının unutulmaması olduğunu söyleyen Mustafa Kar, "Bu yıl babam Emin Kar'ın hikayesini anlatan bir kitap hazırladım. Bin 500 adet bastırdık. Hiçbir ticari amaç gütmüyoruz, satış olmayacak. Kitap tamamen Samsunsporlulara, babamı sevenlere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Babamın hayatı gerçekten anlatmaya değer bir hikayeydi. 19 yaşında Samsun'a geldi ve vefatına kadar bu şehirde yaşadı. Futbolcu, kaptan, yönetici, başkan oldu ama en önemlisi her zaman Samsunspor'un en büyük taraftarlarından biriydi. Ben de hatırladığım hatıraları ve onunla yaşadığım süreçleri aktardım. Kitap bu yönüyle daha içten, daha farklı bir çalışma oldu. Bu kitabın basımında bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Amacım, babam Emin Kar'ın hikayesi unutulmasın. Onun adı yaşasın, gelecek nesiller onun mücadele azminden ilham alsın. Kitap, kütüphanelere ve dijital ortama da girecek. İleride imkan olursa Samsun'daki tüm okulların kütüphanelerine ulaştırmak istiyorum. Kısacası bu kitap, Emin Kar'ın anısını yaşatmak ve Samsunspor'a adanmış bir ömrü gelecek nesillere aktarmak için hazırlandı. Ben de elimden geldiğince bunu sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu. - SAMSUN