Emet Gençlerbirliği ve Simav Darıcaspor arasında oynanan maçta Emet Gençlerbirliği galip geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamamlanan yeni statta ilk resmi maç 1. Amatör Kümede mücadele eden Emet Gençlerbirliği ve Simav Darıcaspor arasında oynandı.

Maç öncesi Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz ve Emet İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Umut Işık tarafından her iki takım oyuncularına başarı dilekleri iletildi. Ayrıca maçın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi.

İlçede semt sahaları, gençlik merkezi ve yeni modern şehir stadı ile gençlerin sosyal ve sportif faaliyet imkanlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Bugün de yeni şehir stadımız ilk resmi maç ile hizmete girmiş oluyor. Memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İl ve ilçe Gençlik Spor Müdürlüklerimiz ile Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni stattaki sezonun ilk maçında Emet Gençlerbirliği karşılaştığı Simav Darıcaspor'u 4-2 mağlup etti. - KÜTAHYA