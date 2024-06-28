Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı

EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:

1. TÜRKİYE: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin