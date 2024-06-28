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Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı

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Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. Almanların grup aşamasındaki taraf sayısı ise 125 bin. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya'nın ise 34 bin seyirciyle son sırada yer alması dikkat çekti.

EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı

İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:

1. TÜRKİYE: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için 'Sayın' ifadesini kullanması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti
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Yorumlar (4)

Hüseyin Aslan:

Bu taraftara bir Avrupa şampiyonası yakışmaz mı? Haydi Türkiye'm

28
1
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Hasan Turk:

Almanlarin tum.hayati bizi kiskanmakla geciyor hay masallah.

24
2
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Hayri:

Evet seyircide almanları gerimizde kalmış trafik kazalarında gerimizde kalmış iş kazalarında da öndeyiz suçu ve suçluyu kayırma uyuşturucu koridoru konusunda da geriye düşmüşler yani almanlar bizim yanımızda sınıfta kalmış küçük bir ayrıntı var yalnız bundesbank türkiyede ki bütün bankaların hacminden daha buyuk hacme ship

14
8
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sağdan muhalif:

BÜYÜK MANŞET ; DIŞ MİNNAKLAR BİZİ HER KULVARDA KISKANIYOR !!!

2
1
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