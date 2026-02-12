Atıcılık: Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası
Milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Türkiye, 10 sporcuyla temsil edildiği organizasyon 15 Şubat Pazar günü sona erecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentinde devam eden organizasyonda havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Elif Berfin Altun, bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin 10 sporcuyla temsil edildiği Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, 15 Şubat Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor