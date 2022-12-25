Ronaldo'ya sahip çıktı! Erdoğan "Siyasi yaptırım uyguladılar" deyip, Filistin meselesini işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantıda sorulan Messi mi Ronaldo mu sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, kıyas yapmanın doğru olmayacağını belirterek "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında Erzurum'da gençlerle buluştu. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin Cristiano Ronaldo hakkında sorduğu soruya yanıt verdi.

MESSİ Mİ RONALDO MU DİYE SORDULAR

Salonda bulunan bir gencin "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi? sorusuna Erdoğan "Şimdi onları kıyaslamak biz düşmez. Tabi Ronaldo'yu harcadılar.

"RONALDO FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAN BİRİSİDİR"

Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Bir süredir performansıyla eleştirilen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda istediği sonucu alamadı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilen Portekiz turnuvaya veda ederken Ronaldo maç sonunda gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.