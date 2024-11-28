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Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın Hakemleri Açıklandı

Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın Hakemleri Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın hafta sonu oynayacağı maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Elazığspor'un maçına Ardahanlı hakem atanırken, 23 Elazığ FK'nın karşılaşmasına da Mersinli bir hakem atandı.

Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın hafta sonu oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ takımlarının hafta sonu oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'nin yaptığı atamaları göre cumartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak olan Elazığspor- Bucaspor 1928 karşılaşmasını Ardahan Bölgesi'nden Klasman Hakemi Doğu Yılmaz yönetecek. Trabzon Bölgesi'nden Hasan Ata ve Ali Rıza Öztürk bayrak sallayacaklar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Antalya Bölgesi'nden Mazlum Doğan Bodur.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanacak olan Kırşehir FSK - 23 Elazığ FK karşılaşmasını ise Mersin Bölgesi'nden Klasman Hakemi Burak Filik yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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