Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı
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Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı
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Elazığ Valiliği, Elazığspor - Vanspor maçında sahaya yabancı madde atarak yan hakemi yaralayan E.K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan olaylar büyük bir gündem yaratırken, Elazığ Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor kulübünün bayrağını indiren 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kişilerden A.A. ve B.D'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Üçüncü kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmekte. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. de 29 Mayıs'ta gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşanmış, sahaya yabancı madde, meşale atılması nedeniyle maç zaman zaman durmuştu.

Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etmiş, bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitmişti. Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Futbol terörist yetiştiriyor yasaklamak gerek..

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