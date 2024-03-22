Elazığspor'un tecrübeli stoperi Metin Peker, PFDK'ya tepki gösterdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle iki maçtan men cezası alan Elazığspor'un tecrübeli stoperi Metin Peker, "Rapora kafalarına göre ekledikleri söylemlerle 2 maç ceza almama neden olan insanlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 24. haftasında oynanan ve Elazğspor'un 2-1 kazandığı Anadolu Üniversitesi maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle iki maçtan men cezası alan Metin Peker, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Sevinmek dışında başka bir hareketinin olmadığını belirten Peker, "Ağzımdan tek bir kötü söz çıkmamışken rapora kendi kafalarına göre ekledikleri söylemlerle 2 maç ceza almama neden olan insanlara hakkımı helal etmiyorum. En son ve en çok biz sevineceğiz" dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Metin Peker'e 2 maçtan men ve 9 bin TL para cezasının yanı sıra Mert Altınöz'e 4 maçtan men ve 3 bin 600 TL, Bülent Yenihayat'ın yardımcısı Mustafa Tura'ya 3 maçtan men ve 4 bin 500 TL ve taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle Elazığspor'a 4 bin TL para cezası verildi. - ELAZIĞ