Elazığspor, Moldova ekibini 2-0 mağlup etti
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Elazığspor, Kartepe'de devam eden kamp çalışmalarında Moldova 1. Lig ekibi Sucleia'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı.
2. Etap kamp çalışmalarına Kartepe'de devam eden Elazığspor, hazırlık maçında karşılaştığı Moldova 1. Lig ekibi Sucleia'yı 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig'de sezon öncesi hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de devam eden 3Gen Holding Elazığspor, ikinci hazırlık maçında Moldova 1. Lig ekibi Sucleia'yla karşılaştı. Kartepe Çim Saha'da oynanan maça etkili başlayan Bordo-Beyazlı ekip 10. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 44. dakikada Burhan Arman'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıdan gol sesi çıkmayınca Bordo-Beyazlılar maçı 2-0'lık galibiyetle tamamladı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor