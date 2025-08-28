Elazığspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasını BAY olarak geçecek Elazığspor'da, MKE Ankaragücü ile 3. haftada deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıkları sürüyor.

Çarşamba günü itibarıyla TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayan Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül nezdinde günü tek antrenmanla geçti. Antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Fırat Gül, ilk olarak eksik futbolcuların son durumunu değerlendirdi. Başarılı teknik adam, takımın sakat oyuncuları ve cezalı futbolcularıyla ilgili güncel bilgileri paylaşarak, "Enes Soy bugün bireysel çalışmalara başladı ve maç haftasında takıma katılacak. Süleyman Özdamar ise pazartesiye kadar ayrı çalışacak, ardından takıma dönecek. Erkan Eyibil'in ise iki maçlık cezası bulunuyor ve Ankaragücü maçından sonra takıma geri dönecek. Samed Ali Kaya en kısa sürede takım seviyesine ulaşırsa, eksiksiz olarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Adana 01 FK karşısında yenen 4 gol hakkında da konuşan Gül, "Bu ciddi bir durum. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Doğru teşhis koymazsak, çözüm üretemeyiz. Adana 01 FK maçındaki sıkıntıları minimize etmek için çalışmalarımız başladı. Ankaragücü maçı da zor geçecek ancak deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz. Ankaragücü büyük bir camia ve her maç zor. Ancak alnımız akıyla sahadan galip ayrılmak için hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"Transfer sürecim hızlı gelişti"

Elazığspor'un son transferi Samed Ali Kaya antrenman öncesi değerlendirmesinde, "Transfer sürecim hızlı gelişti. Başka bir kulüple görüşüyordum ancak bazı pürüzler çıkınca Elazığspor başkanı ve hocamızla iletişime geçtik. Süreç hızlı ilerledi ve burada olmaktan mutluyum. Adana 01 FK maçı beklemediğimiz bir skorla bitti. Maçın analizini yaptık. Hatalarımızı gördük ve gerekli dersleri çıkardık. Bu takımın hedefi şampiyonluk. Çünkü bu camia bunu fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa oynayacaksak kolay gol yemememiz lazım"

Seza Çimento Elazığspor'un takım kaptanlarından Beykan Şimşek ise "İlk haftayı beklemediğimiz bir puan kaybıyla geçtik. Bu da bize önemli dersler verdi. Şampiyonluğa oynayacaksak kolay gol yemememiz lazım. Ankaragücü genç ve kontratak oynayan bir takım. Adana FK maçına benzer bir oyun sergileyecekler. Biz ise hataları azaltarak bu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz. Hücum futbolu oynamak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Arkada boşluklar veriyoruz ve kontrataklara yakalanıyoruz. Sezon sonunda Elazığspor'u hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımız ağır geçiyor. Puan kaybından sonra moraller biraz bozuldu ama artık Adana 01 FK maçını unutup Ankaragücü maçına odaklanmak zorundayız. En iyi şekilde hazırlanıp sahadan 3 puanla ayrılmayı umuyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ