Elazığspor Kulübü, Vanspor FK Maçında Yaşanan Taşlı Saldırıyı Paylaştı

Elazığspor Kulübü, Vanspor FK Maçında Yaşanan Taşlı Saldırıyı Paylaştı
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Elazığspor, Vanspor FK ile oynadığı maçta yaşanan taşlı saldırı sonrası sosyal medya hesabından durumu paylaştı. Maç sonucu 4-1 mağlubiyetle sonuçlandı ve futbolcular yaralandı.

Elazığspor Kulübü, Vanspor FK maçında sahaya atılan yabancı maddeleri ve futbolcularının maruz kaldığı taşlı saldırıyı fotoğraflarla sosyal medya hesabından paylaştı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur ilk maçında Elazığspor, Van FK'ya konuk olduğu maçta sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrasında ise Elazığspor kafilesine yapılan ve yaralanmalara sebep olan taşlı saldırılar gündem oldu.

Yaşanan olayların ardından Elazığspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından sahaya atılan maddeleri ve futbolcuların yaralandığı anları fotoğraflarıyla birlikte "Futbolda kara gece" notuyla paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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