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Elazığspor, Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak

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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Rakiplerinin korkulu rüyası olan Elazığspor, Eskişehir deplasmanında puanlar için mücadele edecek.

Şampiyonluk ateşini yakan Elazığspor, 24. hafta maçında Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Elazığspor, Anadolu Üniversitesine konuk olacak. 16 maçlık yenilmezlik serisi ve yükselen grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan bordo-beyazlı ekip, Eskişehir deplasmanına da puanlar için gidiyor. Bordo-beyazlılarda bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadında oynanacak olan maçı Mersin bölgesinden C klasman hakemi Burak Filik yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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