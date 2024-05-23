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Elazığspor'a şampiyonluk primi açıklandı

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MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıkladı. Primin 250 bin lirası taraftar grubu liderlerine ödenecek.

Elazığspor için 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklayan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver bu tutarın 250 bin lirasını taraftar grubu liderlerine ödeme kararı aldı

TFF 3. Lig Play-Off finalinde cumartesi günü 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan Elazığspor için, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'den yeni bir prim açıklaması geldi. 1 milyon liralık şampiyonluk primi açıklayan Işıkver bu tutarın 250 bin lirasını taraftar grubu liderlerine ödeme kararı aldı. Işıkver açıklamasında, "Değerli Elazığlılar, Elazığspor'umuzun Orduspor ile oynayacağı final karşılaşmasının Ankara'da oynanacağına ilişkin haberler yayınlanmasına rağmen İstanbul RAMS Park Stadyumunda oynanacak olması sebebiyle, hiçbir menfaatleri olmadan yalnızca memleket sevgisi sebebiyle yağmur çamur demeden Elazığspor'un ardına düşen, 'şehrin ve takımın tek sahibi' Elazığspor Taraftarının yaşadığı mağduriyeti bir nebze olsun hafifletmek maksadı ile şampiyonluk primi olarak açıkladığımız ve galibiyet halinde futbolculara dağıtılacak olan meblağın 250 bin lirasını bugün, primi de alkışı da en fazla hak ettiğini düşündüğüm tribündeki Elazığlılara harcanmak üzere tribün lideri kardeşlerimize ödenecektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Semih Işıkver Milletvekili Elazığspor Elazığ MHP Politika Spor Güncel Haberler

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