Elazığlı güreşçilerden Türkiye Yarı Finalleri'nde büyük başarı

Elazığlı sporcular, Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

5-8 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Elazığlı sporcular sergiledikleri performansla dikkat çekti. Turnuvada toplam 5 final ve 2 bronz madalya maçına çıkan Elazığlı sporcular, büyük bir mücadele ortaya koyarak 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Elde edilen derecelerle sporcular hem bireysel performanslarıyla hem de takım ruhuyla önemli bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil ederek 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan İl Temsilcimiz ve antrenörümüz İlyas Peker ile antrenörlerimiz Mehmet Peker ve İsmail Bulanık başta olmak üzere tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
