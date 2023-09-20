Elazığ Takımlarının Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Maç Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Elazığ takımları komşu şehir takımlarıyla eşleşti. Maç programına göre 3Gen Holding Elazığspor, Malatya Arguvanspor ile 28 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Arguvan İlçe Stadında karşılaşacak. Bingölspor ile Elazığ FK ise 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Bingöl Şehir Stadında mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarına deplasmanda çıkacak olan Elazığ takımlarının maç programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda komşu şehir takımlarıyla eşleşen Elazığ ekiplerinin maç programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malatya Arguvanspor ile 3Gen Holding Elazığspor arasında oynanacak olan 1. eleme turu maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da Arguvan İlçe Stadında oynanacak. 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK'yı karşı karşıya getirecek olan maç ise 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da Bingöl Şehir Stadında oynanacak. - ELAZIĞ