Elazığ İl Özel İdare'de hedef "Süper Lig"de kalmak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde düşme potasında yer alan Elazığ İl Özel İdare, bundan sonraki maçlarda kazanarak, ligde kalmayı amaçlıyor.

Başantrenör Mehmet Özkan, AA muhabirine, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiğini ve bu şansı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Özkan, takım olarak son maçlarda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Süper Lig seviyesinde Doğu'yu temsil eden tek takım biziz. Ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Önümüzde 4 maçımız var. Bu maçlarla ilgili hazırlıklarımızı devam ettirip 4 maçı da kazanmaya çalışacağız. Aksi takdirde ligde kalamıyoruz." dedi.

Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Özkan, "Bazen güç dengeleri söz konusu olabiliyor. Gücünüz bir yere katar yetiyor. Mağlup olduğumuz maçların çoğunda maalesef bunun sıkıntısını yaşadık. Takım iyi yönde ilerliyor. Pozitif basketbol oynuyoruz. Çok ciddi mücadele veriyoruz. Mevcut kadro ile elimizden gelenin yüzde 100'ünü yapıyoruz. Umarım netice alırız ve bu takım Süper Lig'de kalır." diye konuştu.

Özkan, ümitlerini koruduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Elazığ'ın tanıtımında çok büyük katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle şehrin ilgisinin biraz daha bu takımın üzerinde olmasını ümit ediyorum. Taraftarın ilgisi biraz azaldı. Bunu verdiğimiz mücadele ile yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızla mücadelemizi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Taraftar takımla bütünleşebilirse, el ele vererek bu takımı ligde tutmaya çalışacağız."

"Başaracağımıza inanıyoruz"

Takım Kaptanı Aysel Bakır ise altyapısında yetiştiği Elazığ İl Özel İdare'de iki yıldır mücadele ettiğini belirtti.

Takım olarak lige tutunmak için mücadele verdiklerini anlatan Bakır, "Mücadelemize devam ediyoruz. Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmedik. Elimizden geleni yapıyoruz. Ümidimizi kesmiyoruz. Taraftar bizden desteğini esirgemesin. Elazığ takımıyız. Bu takımı koruyup devam ettirmek hepimizin hedefi olmalı. Başaracağımıza inanıyoruz. Bu ümitle ilerliyoruz. Taraftarımız da ümitsiz olmasın. Desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Oyunculardan Şuğranur Hatice Sönmez de önlerinde önemli maçlar olduğuna işaret ederek, sıkıntılı bir süreçten geçmelerine rağmen Elazığ ve taraftarlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve taraftarlardan destek beklediklerini kaydetti.