Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Triatlon Sporunu Gençlerle Buluşturdu

Çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarında buluşturan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu defa triatlon sporunu sporcularla buluşturdu.

Elazığ'da gençlerin kendilerini fiziksel, sosyal ve düşünsel anlamda geliştirebilmeleri için her türlü imkanı sağlayan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 2024 yılı içerisinde düzenlenen triatlon müsabakası Elazığ'da 1 Ağustos tarihinde olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Düzenlenen 12. bölge 1. etap triatlon yarışına M-1, M-2, M-3 erkekler ve kızlar kategorisine 22 sporcu katılım sağladı. M1 erkek ve kızlar 100 metre yüzüp 800 metre koştular- M2 erkek ve kızlar 200 metre yüzüp 1000 metre koştular, M3 erkek ve kızlar ise 400 metre yüzüp 2400 metre koştular. Yarışmaya katılım sağlayan tüm sporcular yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılım sağlayacaklar.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor şehri Elazığ gençliğimiz için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini fiziksel, sosyal ve düşünsel anlamda geliştirebilmelerine fırsat oluşturmaya devam ediyoruz. Evlatlarımızın sporla iç içe büyümesi, yeni yeteneklerini keşfetmeleri için gayret göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz" dedi. - ELAZIĞ