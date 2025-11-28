Elazığ, Deaflympics'te Tarihi Başarı Elde Etti

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Elazığ, iki ayrı branşta elde edilen tarihi başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Elazığ, iki ayrı branşta elde edilen tarihi başarılarla Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, finalde karşılaştığı ev sahibi Japonya'yı mağlup ederek Olimpiyat Şampiyonu olurken, kadroda yer alan Elazığlı milli futbolcu Zindan Altun gösterdiği performansla ülkemizin altın madalyasına önemli katkı sağladı. Elazığ'ın bir diğer gurur kaynağı ise karate branşında yaşandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve Milli Antrenör Volkan Kardeşler, Deaflympics kapsamında düzenlenen karate müsabakalarında iki ayrı kategoride kürsüye çıkmayı başardı. Volkan Kardeşler, Ferdi Kumite 84 kilogramda olimpiyat 3'üncüsü, Erkek Takım Kumite'de ise Olimpiyat 2'ncisi olarak hem bireysel hem de takım bazında büyük bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen başarıların ardından açıklamalarda bulunarak, "Japonya'da düzenlenen 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ilimizi ve ülkemizi gururla temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın Olimpiyat Şampiyonluğu bizleri gururlandırmış, bu şampiyonlukta emeği bulunan Elazığlı sporcumuz Zindan Altun, şehrimizin adını uluslararası arenada en güçlü şekilde duyurmuştur. Aynı organizasyonda karate branşında iki farklı madalyaya uzanan antrenörümüz Volkan Kardeşler, hem bireysel hem takım kategorilerinde elde ettiği derecelerle Elazığ sporunun gelişimine büyük katkı sağlamış, gençlerimize ilham kaynağı olmuştur. Sporcularımızın başarısı; disiplinli çalışma, fedakarlık, doğru planlama ve güçlü bir spor altyapısının eseridir. Elazığ, her branşta Türkiye'nin spor vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir. Bu vesileyle sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ