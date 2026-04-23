Elazığ'da 23 Nisan coşkusu spor etkinlikleriyle yaşandı

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor turnuvalarına 726 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar, çocukların sporla bayram coşkusunu yaşamasını sağladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Elazığ'da düzenlenen sportif etkinlikler, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen müsabakalar, farklı branşlarda yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. İl genelinde düzenlenen tenis, badminton, cimnastik, yüzme, basketbol, satranç, masa tenisi ve okçuluk turnuvalarına 726 sporcu katıldı.

Sadece merkezde değil, ilçelerde de gerçekleştirilen müsabakalar yoğun ilgi görürken, çocuklar bayram sevincini sporla doyasıya yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır şekilde, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturan kapsamlı bir organizasyon sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla sporcularımız hem rekabet etme hem de bayram coşkusunu birlikte yaşama fırsatı bulmuştur. Merkez ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuş; çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine önemli katkılar sağlamıştır. Yoğun katılım ve gösterilen ilgi, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
