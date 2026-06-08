2026 Dünya Kupası: Ekvador'un kaptanı Enner Valencia

Ekvador Dünya Kupası'nda bugüne kadarki en iyi performansı 2006'da son 16 turuna kalarak göstermişti.

E Grubu'nda yer alan takım turnuvaya 15 Haziran'da ile karşılaşarak başlayacak.

Ardından 21 Haziran'da ile karşılaşacaklar ve 25 Haziran'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Almanya ile grup maçlarını tamamlayacaklar.

Kadroda eski West Ham, Everton ve Fenerbahçe forveti Enner Valencia da var.

Şu anda 36 yaşında olan Valencia, milli takım kaptanı ve 105 maçta attığı 49 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak üçüncü Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak.

Sunderland'ın forveti Nilson Angulo da kadroya seçildi.

Yirmi iki yaşındaki oyuncu, 12 kez milli formayı giydi ancak ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Moises Caicedo ve Arsenal'in savunma oyuncusu Piero Hincapie üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda yer alacaklar.

Ekvador Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defans: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Orta saha: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, Chelsea'den kiralık), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Forvetler: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).