Ekenler Beton Sivasspor, Bodrum FK maç hazırlığını Çağdaş Çavuş yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Bodrum FK için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı; maç 28 Kasım Cumartesi 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA