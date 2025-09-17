Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçına doğru

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istediklerini söyledi.

Frankfurt Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yanı sıra tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan da katıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne bir sezon aradan sonra döndüklerini aktaran Buruk, "Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi, camiamız için çok büyük bir heyecan. Son 3 sezon Süper Lig'de şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Genç, ligine iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz, önemli ve özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok özel oyuncuları var. Deplasmanda başlamak için zor bir maç ama kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli olduğunu ve galibiyeti ne kadar çok istediklerini biliyoruz ama yarın elimizden gelenin fazlasını yaparak buradan kazanarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat gelen Victor Osimhen'in ağrılarının devam ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Osimhen milli takımda sakatlandı. Lig maçında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Son 2 gün antrenmanlarda denedi ama geri bildirimleri oynayabilecek düzeyde olmadığıydı. Oyuncularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Her futbolcu oynayabilme şansı olan her maçta her şeyi göze alarak oynar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Ağrılı ve yüzde 100'ünü veremediği bir maçta oynamasının kimseye faydası olmayacağı için ondan gelen geri bildirimle kadroya almadık. Hücum hattında çok önemli oyuncularımız var. Onlarla yarın en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu sefer de kazanan takım oluruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1992-93 sezonunda futbolcu olarak eledikleri Eintracht Frankfurt karşısında teknik direktör olarak da galip gelmeyi istediğini aktardı.

UEFA organizasyonlarındaki iki takım arasında tek eşleşmede sahada futbolcu olarak mücadele eden Buruk, "Bugün Frankfurt'un sosyal medyadaki hesabında 1992-93 sezonundaki maçı koymuşlar. İlk maç Frankfurt'ta 0-0 bitmişti. İyi oynamıştım. A takımdaki ilk senem ve kariyerimdeki üçüncü Avrupa kupası maçımdı. İstanbul'da da 1-0 kazanarak elemiştik. Benim için güzel bir hatıra. İki takımda da kaliteli oyuncular vardı. Yeniden Frankfurt'a gelmek, teknik direktör olarak buraya çıkmak benim için heyecan verici. O zaman turu geçen takım olmuştuk, bu sefer de kazanan takım oluruz." şeklinde görüş belirtti.

"İki takımın birbirine benzeyen çok yönü var"

Tecrübeli teknik adam, iki takımın da birbirine benzeyen çok yönü olduğunu söyledi.

Buruk, sonucu bireysel kalitenin belirleyeceğini ileri sürerek "İki takımın birbirine benzeyen çok yönü var. Agresif olan, önde baskı yapan, topa sahip olarak geriden oyun kuran iki takım var. Özellikle oyuncu kalitesiyle hücumda etkili iki takım karşı karşıya gelecek. İki takımın oyun kalitesini, dizilişlerini çok benzetiyorum. İki takım da birbirine topu bırakmayacaktır. Burada da bireysel kaliteler sonucu belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"İki takım da favori değil"

Buruk, yarınki karşılaşmada iki takımın da eşit oranda şanslı olduğunu ifade etti.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller'in Galatasaray'ı daha kaliteli bir takım olarak yorumladığının aktarılması üzerine Buruk, "Kadro yapısı olarak iki takımda önemli ve güçlü oyuncular var. Bir takım biraz daha tecrübeli, diğeri biraz daha genç. Bunun iki takım için de artı ve eksileri olacaktır. Maçın genel değerlerine baktığımızda Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor. İki takımın da tecrübesi, oyun kalitesi, skoru değiştirebilme ve bunu tutabilme yeteneği var. Bence Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve böyle bir deplasmanda iki takım da favori değil." açıklamasını yaptı.

Yarınki maçta beraberliğin iki takım için de kabul edilebilir olduğuna değinen Buruk, "Oyuncularımla her zaman kazanmak istiyoruz. Son 3 senede çok fazla kazandık. Bu, Galatasaray'ın genlerinden gelen bir şey. Galatasaray yıllarca hep kazandı. En çok şampiyon olan, Avrupa'da kupa kazanan, Türkiye'nin en başarılı takımı. Bunun sebebi Galatasaray'ın kazanmayı istemesi. Yarın biz yine kazanmayı isteyeceğiz. İki takım için de beraberlik, olabilecek bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde bazen beraberliğin de önemi oluyor. Ana amaç her zaman olduğu gibi kazanmak. Rakibi doğru analiz ederek doğru oyun stratejisi belirleyeceğiz." diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarımız merakla bekleniyor"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurduklarını kaydetti.

Camialarının Süper Lig'den çok "Devler Ligi"ndeki performanslarıyla ilgilendiğini dile getiren 51 yaşındaki teknik adam, "Süper Lig'de üç sezon üst üste şampiyon olmuş, ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış takımımızdan beklenti çok fazla. İnsanlar Süper Lig'le ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları merakla bekliyorlar. Herkeste Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağımızın heyecanı var. Beklentiyi karşılayacak çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir kadro oluşturduk. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek bir kadro oldu. Bu kadronun her şey yolunda gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan: "Hedeflerimize ulaşabilmek için inşallah İstanbul'a galibiyetle dönebiliriz"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmeleri için yarınki maçtan alacakları 3 puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Devler Ligi"ne döndükleri için yaşadıkları mutluluğu aktaran Kaan, "İki sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutlu ve heyecanlıyız. İki çok büyük kaliteye sahip takımlar yarın karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşabilmek için inşallah İstanbul'a galibiyetle dönebiliriz ve başarılı bir Şampiyonlar ligi sezonu geçiririz." diye konuştu.

Takımda geçen sezonlara göre nasıl farklar olduğunun sorulması üzerine Kaan, "Alışık olduğumuz detaylarda fark oluyor. Her sezon yaşanan şeyler. Yeni transferler ve sezonun yeni başladığını dikkate alırsak her takım için bu geçerli. Takımımız çok iyi anlaşıyor. Gelen oyuncuların adaptasyonu iyi geçiriyor. Bu alışık olduğumuz bir senaryo. Şimdiye kadar bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yarın en elit seviyede durumumuzu ölçme şansımız olacak. Ancak şu anki durumumuzdan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Kaan Ayhan, Frankfurt Stadı'na gelecek Türk taraftarların desteğiyle 3 puan almayı planladıklarını anlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, ev sahibi ekibin Türk taraftarların maça gelmemesi için ekstra önlem aldığının hatırlatılmasına dair "Bayern Münih maçında da engellemeye çalışmışlardı ama pek başaramamışlardı. Yarın Frankfurt taraftarı buna daha çok önem verecek. Sadece statta değil televizyon karşısında da taraftarlarımız destekleyecek. Bu sorumluluğun farkındayız. Sadece statta kendi taraftarımızın oluşturacağı atmosfer değil Frankfurt taraftarı da Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer oluşturuyor. Sadece kendimize odaklanıyoruz ama taraftarımızın desteğiyle yarın 3 puanı almayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Can Uzun çok büyük bir yetenek"

Kaan Ayhan, yarın kendilerine karşı forma giymesi beklenen milli futbolcu Can Uzun'un çok büyük bir yetenek olduğunu söyledi.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'un çok önemli bir potansiyeli olduğunu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Can ile milli takım kampında bu maçı konuştuk. Kendisi çok büyük bir yetenek. Genç yaşta olmasına rağmen Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı. Her oyuncu gibi Can'ın da önünde kat edebileceği bir yol var. Milli takım olarak baktığımızda Can'ın uzun seneler bize yararı olur ama inşallah yarın Frankfurt'a istediği faydayı veremez. Onu en iyi şekilde engellemeye çalışacağız. Kardeşime başarılar diliyorum. Yarınki maçtan sonra daha çok başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda Gelsenkirchen doğumlu çok oyuncu olduğunun söylenmesi üzerine Kaan, "Bizim takımda küçük bir, biz 'Schalke 04 grubu' diyoruz ama aslında Gelsenkirchen grubu var. Takımda 3-4 hemşeri olduk. Bu karaktere de yansıyor. Uzun seneler Gelsenkirchen'de yaşayan insanlar olarak karakterler yakın oluyor. Herkesle iyi anlaşmaya çalışıyoruz. Tüm takım arkadaşlarım takımdaki dinamiğe ve kurallara saygı duyuyor." diyerek sözlerini tamamladı.