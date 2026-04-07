EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Macaristan maçına doğru

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda yarın Macaristan ile yapacakları maçla ilgili "Elbette kazanmak istiyoruz ve en iyi hentbolu nasıl oynadığımızı göstermek için sahada olacağız." dedi.

David Ginesta Montes ile takım kaptanları Nurceren Akgün Göktepe ve Aslı İskit, karşılaşma öncesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Montes, "2 gündür Aksaray'da antrenmanlarımızı yapıyoruz. Saha çok güzel gözüküyor. Maçta da inşallah taraftarlarımız salonu dolduracak. Taraftarımız yanımızda olacak. Güzel bir atmosfer yaşayacağız." diye konuştu.

Geniş oyuncu havuzuyla çalıştıklarını ifade eden Montes, "Macaristan maçı çok zor ve sıkı bir maç olacak. Özellikle bu hafta bizim için sıkı geçecek. Yarın Macaristan hafta sonu da Danimarka ile oynayacağız. Bu iki takım bu mecralarda oldukça sözü geçen, güçlü ve hentbol oynamayı iyi bilen ekipler. Her zaman büyük kupalarda savaşan ve finaller oynayan ekipler. Neyle karşılaşacağımızı biliyoruz ama bizim için en önemli olan buradan neler çıkartabileceğimiz. Elbette kazanmak istiyoruz ve en iyi hentbolu nasıl oynadığımızı göstermek için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

"Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Takım kaptanlarından Aslı İskit, milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aksaray'ın her zaman kendilerine kucak açtığını anlatan İskit, şöyle devam etti:

"Seyircilerimizin yarın yanımızda olmasını bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız olacak. Macaristan Avrupa'nın en iyilerinden birisi. Her zaman böyle maçlar oynamak zordur. Hem eksiklerimizi görmek adın hem de neler yapabileceğimizi görmek adına güzel bir maç olacak. Kendimizi geliştirmek için bu maçı kazanmaya ihtiyacımız var. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz. Seyircimiz önünde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Nurceren Akgün Göktepe ise Avrupa'dan ve dünyadan iyi takımlarla yaptıkları mücadelelerde tecrübe edindiklerini ve kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak Macaristan mücadelesinde taraftarın desteğine çok ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
