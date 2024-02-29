Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı, Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek Verdi

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na destek verdi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, takım oyuncuları ile özel bir restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Oyuncularla sohbet eden Alp, takımın başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahvaltının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Alp, kız futbol takımının Ağrı'nın gururu olduğunu söyledi. Takımın yeşil sahalarda gösterdiği performansın, kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdiğini belirten Alp, "Yeşil sahaların melekleri, futbol ile yeşil sahaların tozunu attırıyor. Biz de Eğitim Hak Sen olarak bu başarılı takıma maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız. Ağrı'nın kız takımına destek ve katkı vereceğiz." dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek ise, "Takım oyuncuları ile bir araya gelerek düzenlediğiniz kahvaltı programı, bizlere moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. İlginiz ve alakanız, her zaman yanımızda olduğunuzu ve bize inandığınızı göstermiştir. Bu zorlu lig mücadelesinde bizlere maddi ve manevi olarak destek olmanız, başarımıza katkı sağlayacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. - AĞRI