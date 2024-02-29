Üye Girişi
Haberler

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı, Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek Verdi

Güncelleme:

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na destek verdi. Alp, takım oyuncularıyla bir araya gelerek başarılarını kutladı ve maddi ve manevi destek sözü verdi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na destek verdi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, takım oyuncuları ile özel bir restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Oyuncularla sohbet eden Alp, takımın başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahvaltının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Alp, kız futbol takımının Ağrı'nın gururu olduğunu söyledi. Takımın yeşil sahalarda gösterdiği performansın, kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdiğini belirten Alp, "Yeşil sahaların melekleri, futbol ile yeşil sahaların tozunu attırıyor. Biz de Eğitim Hak Sen olarak bu başarılı takıma maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız. Ağrı'nın kız takımına destek ve katkı vereceğiz." dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek ise, "Takım oyuncuları ile bir araya gelerek düzenlediğiniz kahvaltı programı, bizlere moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. İlginiz ve alakanız, her zaman yanımızda olduğunuzu ve bize inandığınızı göstermiştir. Bu zorlu lig mücadelesinde bizlere maddi ve manevi olarak destek olmanız, başarımıza katkı sağlayacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Futbol Ağrı Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir? DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak adayı Turan Hacı Saltan kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman? DEM Parti Sivas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas adayı Se­mi­ha Şahin ve Cemal Pir kimdir? Aziz Yıldırım yeniden aday mı olacak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su çekimlere başladı mı? Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set karesi geldi! DEM Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir kimdir? 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı hangi gün? DEM Parti Siirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt adayı Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi kimdir? DEM Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa adayı Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen kimdir? FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün? DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title