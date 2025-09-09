Haberler

Egemen Korkmaz: Hırvatistan Maçından Memnunuz, Oyunumuzu Geliştireceğiz

Güncelleme:
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Trabzon'da Hırvatistan ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın kolay olmayacağını daha önce dile getirdiğini hatırlatan Korkmaz, "Nitekim de öyle oldu. Formasyon olarak birbirimize yakınız demiştik ama rakip bizi şaşırttı. Beklemediğimiz şekilde 5-3-2 ile karşıladılar, topu kurarken üçlüye döndüler. Biz de baskılarımızı buna göre değiştirdik. Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden ve azminden memnunum. Süre alamayan oyuncu sayımız çok fazla, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. İki formda oyuncumuzun sakatlığı oldu. Oyunumuzu bir tık daha üste çıkararak geliştireceğiz. Kolay olmuyor çünkü birbirleriyle ilk kez oynayan arkadaşlarımız vardı. Ancak amacımızdan sapma olmadı, devam edeceğiz. Litvanya ile Sakarya'da karşılaşacağız, tüm futbolseverleri oraya davet ediyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
