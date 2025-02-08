Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Ege Üniversitesi Spor Kulübü'ne Yeni Merkez Tahsis Edildi

Ege Üniversitesi Spor Kulübü'ne Yeni Merkez Tahsis Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü, yeni merkezine kavuştu. Rektör Budak, kulübün farklı branşlarda milli sporcular yetiştirdiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Kulübü'ne yeni merkez tahsis edildi. Merkezin açılışı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Kulüp Yöneticileri ve sporcuların katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri ve destekleri ile yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü, yeni merkezine kavuştu. Futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, sualtı sporlarından e-sporlara birçok alanda faaliyet gösteren Ege Üniversitesi Spor Kulübü'ne kampüsün merkezinde yeni merkez tahsis edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Üniversitemiz Spor Kulübünü yeni merkezine kavuşturuyoruz. Hepinizin bildiği gibi göreve başlamamızla birlikte Ege Üniversitesi Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık. Kulübü 25 yıl aradan sonra aktif hale getirdik. Kulüp bünyesinde sporun her branşına yönelik şubeler oluşturduk. Futbol, basketbol, yüzme, sualtı ragbisi, cimnastik, e-spor, voleybol gibi birçok branşa yönelik sporcular yetiştirmeye başladık. Çalışmalarımızın meyvelerini alarak ülkemiz sporuna, pek çok branşta milli sporcular yetiştirdik. Kulüp bünyesinde yetişen sporcular hem takım sporlarında hem de bireysel olarak ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde etiler. Çeşitli yarışmalarda madalyalar ve kupalar kazandılar, göğsümüzü kabarttılar" diye konuştu.

"Spor Kulübü, 33 antrenör, bin 107 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Girişimlerimiz neticesinde yedi yıl önce küllerinden yeniden hayat bulan, birçok branşta başarıdan başarıya koşan EÜ Spor Kulübümüz, bu süre zarfında her daim gurur kaynağımız oldu. Başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen kulübümüz güçlenerek yoluna devam ediyor. Spor Kulübümüz bünyesinde 33 antrenör ve bin 107 sporcu ile kampüsteki spor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitemiz markasına sporun farklı branşlarında gösterdiği başarılarla değer katan kulübümüze, kampüsümüzün en güzel lokasyonunda yeni bir merkez tahsis ettik. Spor ve sporcu dostu bir rektör olarak kulübümüze her daim maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Kulüp Yönetimine, her branşta ter döken sporcularımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum" dedi.

Tam akredite, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı, araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla sporla bilimi bir araya getirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yönetim olarak bizim temel amacımız üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin spor yaşamlarının da aktif olmasını sağlamak. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesindeki pek çok tesisi yeniledik. Sporu bir kültür haline getirmek için sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturduk. 'Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs' projemiz kapsamında bisiklet yolları ve faklı lokasyonlara tartan pistler yaptık. Ege Üniversitesi olarak oluşturduğumuz sürdürülebilir spor ekosistemi içerisinde bir yandan sporun bir kültüre dönüşmesine katkı sunarken diğer taraftan da her branşta sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
img

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.