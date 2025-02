Ege Üniversitesi Spor Kulübü'ne Yeni Merkez Tahsis Edildi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Kulübü'ne yeni merkez tahsis edildi. Merkezin açılışı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Kulüp Yöneticileri ve sporcuların katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri ve destekleri ile yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü, yeni merkezine kavuştu. Futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, sualtı sporlarından e-sporlara birçok alanda faaliyet gösteren Ege Üniversitesi Spor Kulübü'ne kampüsün merkezinde yeni merkez tahsis edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Üniversitemiz Spor Kulübünü yeni merkezine kavuşturuyoruz. Hepinizin bildiği gibi göreve başlamamızla birlikte Ege Üniversitesi Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık. Kulübü 25 yıl aradan sonra aktif hale getirdik. Kulüp bünyesinde sporun her branşına yönelik şubeler oluşturduk. Futbol, basketbol, yüzme, sualtı ragbisi, cimnastik, e-spor, voleybol gibi birçok branşa yönelik sporcular yetiştirmeye başladık. Çalışmalarımızın meyvelerini alarak ülkemiz sporuna, pek çok branşta milli sporcular yetiştirdik. Kulüp bünyesinde yetişen sporcular hem takım sporlarında hem de bireysel olarak ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde etiler. Çeşitli yarışmalarda madalyalar ve kupalar kazandılar, göğsümüzü kabarttılar" diye konuştu.

"Spor Kulübü, 33 antrenör, bin 107 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Girişimlerimiz neticesinde yedi yıl önce küllerinden yeniden hayat bulan, birçok branşta başarıdan başarıya koşan EÜ Spor Kulübümüz, bu süre zarfında her daim gurur kaynağımız oldu. Başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen kulübümüz güçlenerek yoluna devam ediyor. Spor Kulübümüz bünyesinde 33 antrenör ve bin 107 sporcu ile kampüsteki spor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitemiz markasına sporun farklı branşlarında gösterdiği başarılarla değer katan kulübümüze, kampüsümüzün en güzel lokasyonunda yeni bir merkez tahsis ettik. Spor ve sporcu dostu bir rektör olarak kulübümüze her daim maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Kulüp Yönetimine, her branşta ter döken sporcularımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum" dedi.

Tam akredite, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı, araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla sporla bilimi bir araya getirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yönetim olarak bizim temel amacımız üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin spor yaşamlarının da aktif olmasını sağlamak. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesindeki pek çok tesisi yeniledik. Sporu bir kültür haline getirmek için sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturduk. 'Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs' projemiz kapsamında bisiklet yolları ve faklı lokasyonlara tartan pistler yaptık. Ege Üniversitesi olarak oluşturduğumuz sürdürülebilir spor ekosistemi içerisinde bir yandan sporun bir kültüre dönüşmesine katkı sunarken diğer taraftan da her branşta sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." - İZMİR