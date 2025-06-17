Ege Üniversitesi Pickleball Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yetişen genç sporcular, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Pickleball Şampiyonasında mücadele eden Ege Üniversitesi Pickleball Takımı, genel klasmanda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Pickleball Takımını başarısından dolayı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "Üniversitemiz sadece bilim, teknoloji, kültür, sanat alanlarında değil spor alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Spor dostu kampüs ünvanımızla; sürdürülebilir ve erişilebilir spor altyapımız, sporu ve sporcuyu destekleyen yaklaşımımızla Türk yükseköğretiminde öncü olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve başarıya ulaşmaları yolunda her adımlarında yanlarında oluyoruz. Türkiye Üniversiteler Pickleball Şampiyonasında kazandıkları şampiyonlukla bizleri gururlandıran Üniversitemiz Pickleball Takımı'nı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"EÜ 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı"

EÜ Pickleball Takımı Antrenörü Arş. Gör. Berkcan Boz ise "Türkiye genelinden 14 üniversitenin katıldığı bu büyük şampiyonada, Ege Üniversitesi olarak 10 sporcu ve 2 kişilik teknik kadrodan oluşan güçlü bir ekiple yer almaktan gurur duyduk. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda sporcularımız, kadın tekler, erkek tekler, kadın çiftler, erkek çiftler ve karışık çiftler olmak üzere beş farklı kategoride mücadele etti. Kadın tekler, kadın çiftler ve erkek çiftler kategorilerinde altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktık. Ayrıca, erkek tekler ve karışık çiftler kategorilerinde de gümüş madalya alarak toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde ettik. Bu başarılarımızın üzerine, topladığımız 13 puanla genel klasman şampiyonluğunu kazanmak ise bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcularımızın azmi, disiplini ve takım ruhu sayesinde göz dolduran bir performans sergiledik. Bu süreçte bizlere her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza ve EÜ yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız bu başarı, sadece bir başlangıç. Hedefimiz, bu ivmeyi kaybetmeden, Ege Üniversitesi Pickleball Takımının adını uluslararası platformlarda duyurmak ve çok daha büyük başarılara imza atmaktır" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Pickleball Takımını şampiyonada; Ekin Leyl Özen, Esma Cincili, Hilal Dervent, Ilgın Ünal, Nehir Temel, Alperen Kaftar, Aykan Özbey, Ataol Ünsal Toker, Polatkan Ayvaz, Volkan Dündar ve Ramazan Abdullah Balcı temsil etti. - İZMİR