Ege'den Karadeniz'e vefa köprüsü; misafir taraftara 'dostluk' indirimi

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor, 2 Mayıs'ta sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kritik randevuya günler kala bordo mavili ve sarı kırmızılı takımın taraftarları arasında yaşanan dostluk ve centilmenlik, rekabetin önüne geçti. Ege ile Karadeniz ekibi taraftarları arasında kurulan bağ ile misafirperverlik geleneğini sürdürülürken, Trabzonspor taraftar grubu VİRA, Türk futbol tribün kültüründe özlenen centilmenlik ruhunu yansıtmak için örnek dayanışma kampanyasına imza attı. Ligin ilk devre maçında İzmir deplasmanında gördükleri misafirperverliğe anlamlı karşılık veren VİRA, Trabzon'da esnafla görüşüp, konuk ekip taraftarlarına özel indirim anlaşmaları sağladı. Karşılaşması için kente gelecek 'Göz Göz'lü taraftarlar, anlaşmalı lokanta, pideci ve restoranlardan yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Sporda dostluğu güçlendirecek buluşma öncesi 20'ye yakın işletmenin destek verdiği kampanyaya ilişkin hazırlanan görseller, paylaşıldığı sanal medyada beğeni topladı.

'ARTIK KAVGALAR OLMASIN'

VİRA taraftar grubu yöneticisi Savaş Özlü, kendilerinin İzmir deplasmanında çok güzel ağırlandığını belirterek, "İzmir'de yolda gördüklerimize, formalarımızı verdik, atkılarımızı değiştirdik. Gayet sıcak bir ortam oldu. Bizde Trabzon'un misafirperverliğini göstermek için onları daha üst seviyede karşılamak istedik, böyle bir girişim yaptık. Trabzonlu esnaftan da çok güzel geri dönüşler oldu. Burada en önemli olan, Göztepe taraftarlarının iyi bir şekilde ağırlanıp, buradan memnun ayrılmasıdır. Kulüpler arasındaki sıcak ilişkiyi bu şekilde taçlandırmak istedik. Biz Vira Grubu olarak hem Trabzon hem Trabzonspor özelinde daha çok sosyal mesaj ve insan ilişkilerine önem vermiş bir grubuz. Bu yüzden bunun çok faydalı olacağını ve bu işlerde bir ön ayak olacağını düşünüyoruz. İnşallah böyle devam eder. Artık kavgalar, dövüşler olmasın, insanlar rahatça maçını izlesin, gitsin" dedi.

'TRABZON'UN VEFAKAR YAPISI VAR'

Stadyumlarda ilk tel örgülerin Trabzon'da kaldırıldığını hatırlatan Özlü, "Maç günü bizi güzel şeyler bekleyecek Trabzon'da inşallah. Bizim Trabzon olarak her yerde bir taraftarımız var. Her yere gidiyoruz. Buraya da gelsinler. Bizi nasıl ağırlarlarsa biz onları 2 katı kadar güzel ağırlarız. Trabzon bu anlamda çok cefakar, vefakar bir yapısı var. İnşallah devam eder bu, diğer illerde de örnek oluruz. Trabzon zaten bu işlerde hep ön ayak olmuştur. Stadyumlarda ilk tel örgüler de Trabzon'da kalkmıştır. Daha iyi sosyal projelerde tekrar görüşeceğiz diye düşünüyorum. Grup olarak bizim de böyle bir misyonumuz var" diye konuştu.

'MAÇ GÜNLERİ BURASI ŞENLİK HAVASINDA GEÇER'

Misafir takım taraftarına indirim kampanyasına öncü olan esnaftan Necip Ünal "Muharrem Usta 1940 restoranının işletme sahibiyim. Onlar bize çok içten misafirperverlik gösterdiler. Sokakta yürürken 'Kalacak yeriniz var mı? Yemek yediniz mi? Misafir edelim' dediler. Sokakta herkes çok içten davrandı bize. Formalarımızla beraber Göztepe sokaklarında da dolaştık. Beraber yedik içtik. Biz de bu kadarını beklemiyorduk, yani beklentimizin çok üstünde bir misafirperverlik görünce biz de bunu Trabzon'a yansıtalım diye düşündük. Sağ olsunlar, diğer esnaf arkadaşlarımız da kampanyaya katıldı. Maç günleri bizim 28 personelimiz burada Trabzonspor formasıyla müşterilerine hizmet ediyor. Maç günleri burası şenlik havasında geçer. Göztepe'yi konuk edeceğimiz hafta sonu da çok güzel bir ortam olacak. İlçelerden dahi katılan esnaf arkadaşlarımız oldu. Köfteciler, pideciler, tekstilcisine kadar herkes şu anda destek olmaya çalışıyor. Çok da güzel oldu" dedi.

'HERKES GÖZTEPELİ KARDEŞLERİMİZİ AĞIRLAMAK İÇİN CAN ATIYOR'

Esnaf Aral Hacısalihoğlu da "Çok güzel oldu. Her tarz işletme, tostçusu, dönercisi, pidecisi, otelcisi yani her sektör işin içine girdi. Hatta cevap veremediğimiz çok sayıda esnaf da oldu. Herkes Göztepeli kardeşlerimizi ağırlamak için can atıyor. Bu da Trabzon insanının, kendilerine nasıl yaklaşılırsa o kadar mert olduğunu gösteren bir duruş olacak bizim için. Trabzon insanı olarak bize bir adım gelene biz on adım gideriz. Biz orada çok güzel ağırlandık. Onlar orada bize nasıl evimizde gibi hissettirmişlerse biz de aynı şekilde onlara evlerindeymiş gibi hissettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZE HER YER MİSAFİRPERVERLİK, BİZE HER YER DOSTLUKTUR'

Trabzonspor taraftarı Furkan Acuner de "Göztepe bizim dost, kardeş takımımız. Trabzon şehri misafirperver bir şehirdir. Biz, bize bir adım gelene 10 adım gideriz. Bu Göztepe olsun, başka takımlarda olsun hep vardı. Ancak son yıllarda Göztepe ile özellikle son yıllarda çok güzel bir dostluk köprüsü kuruldu. VİRA Grubu çok güzel bir organizasyona imza atmış. Bunu duyduğumuzda çok mutlu olduk; katkı sunanları tebrik ediyoruz. Biliyoruz ki İzmir'e gidince bizim taraftarlarımıza da aynı jestler yapılıyor. Trabzon'a ve Trabzon esnafına da zaten yakışan da olması gereken de budur. Çok da güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 'Bize Her Yer Trabzon' sloganı yerine artık 'Bize her yer misafirperverlik, bize her yer dostluktur' diyebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı