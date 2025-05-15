Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'de Koşulacak

İZMİR'DE gerçekleştirilecek Efeler Yolu Ultra Trail, 24-25 Mayıs tarihlerinde koşulacak.

Argeus Travel & Events tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy, ViewSonic ve Züber sponsorluğundaki yarış, 5 ayrı parkurda gerçekleşecek. Efeler Yolu Ultra Trail'de sporcular, birbirinden güzel parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

Organizasyonda kayıtlar ise 19 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

EFE/ZEYBEK TEMASINI İŞLEYEN KÜLTÜR ROTASI

İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da sonlanan Efeler Yolu, 500 kilometrelik çok etaplı ve işaretli yürüyüş yolu olma özelliği ile dikkatleri çekiyor. Efe/zeybek temasını işleyen kültür rotasıyla geniş bir coğrafyayı kapsayan Efeler Yolu, bakir yaylalar ve dağ çeşitlerini kullanarak kültürel zenginlikleri günümüze taşıyan önemli köyleri de içinde barındırıyor. 2023 yılında sorumlu turizme yönelik çalışmaları ve fark yaratan özellikleriyle Green Destinations 'Top 100 Stories' arasında yer almaya hak kazanan Efeler Yolu, 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşuyor. 14-24 kilometre arasında değişen etap uzunluklarıyla orta-zor ve zor olarak derecelere sahip olan Efeler Yolu, meydan okumanın da adresi. Efeler Yolu'nun ana etapları kırmızı-beyaz, alternatif rotası ise kırmızı-sarı renklerle belirlidir. Standart sinyalizasyona ek olarak yoldaki kırmızı işaretlemeler, rotalar üzerinde bulunan dağ zirveleri, kültür mirasları ya da önemli manzara noktalarına ulaşım sağlar. Diğer taraftan dileyen yürüyüşçüler Wikiloc, FatMap, AllTrails ya da benzeri uygulamalar yoluyla da iz takibi yapabilirler.

BİRBİRİNDEN ZORLU 5 AYRI PARKUR

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultrail, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K'lık 5 ayrı parkuru ile katılımcılara zorlu ve bir o kadar da keyifli bir yarış imkanı sunacak. Patikalarda gerçekleşecek yarışta 80K'da sporcular; 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K'da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K'lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde, 15K'da 500 metrenin üzerinde, 5K'da ise 100 metrenin üzerinde tırmanışa sahip rotada mücadele verecekler. İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi mahallesinden start alacak sporcular, yine aynı noktada finişi görecekler.

Organizasyonda güzergahlar ise şu şekilde:

80K: Birgi, Ovacık, Tekke, Bozdağ Kayak Merkezi, Karakoyun Yaylası, Bozdağ Zirve, Birgi.

50K: Birgi, Ovacık, Tekke, Bozdağ Kayak Merkezi, Bozdağ Zirve, Birgi.

30K: Birgi, Ovacık, Tekke, Birgi.

15K - 5K: Birgi-Birgi.