Efe Güven: 'Kocaeli'de, Euroleague takımlarında olan 1. sınıf organizasyon var'

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, geçmişte Kocaelispor forması giyen Başantrenör Efe Güven'e teslim edildi. Kocaeli'yi temsil ettiklerinin bilinciyle sahaya çıkacaklarını, Avrupa standardında organizasyona sahip olduklarını belirten Güven, "Son topa kadar mücadele eden takım izleteceğimizin sözünü veriyorum. Rakiplere bizimle oynayacağı için 'eyvah' dedirtmek istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez davet üzerine geçen sezon mücadele eden Danilo's Pizza'da yönetim ve isim değişikliği yaşandı. Yeni sezona Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulüpte yönetim kurulu başkanı Taha Çalık oldu. Kulübün başantrenörlük görevi ise uzun yıllar Galatasaray'da görev yapan ve geçen yıl Nesibe Aydın'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Efe Güven'e emanet edildi. Geçmişte Kocaelispor forması da terleten Efe Güven, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Kulübün ilk antrenörü olduğum için mutlu ve heyecanlıyım"

Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü ile anlaşma sürecini anlatan Efe Güven, "Burayla anlaşma süreci bir anda gelişti. Hiç beklemediğim bir anda önce genel menajerimiz Ebru (Torun), sonrasında sportif direktörümüz Murat Başman ile birlikte konuşmamız gerçekleşti. Şartlarda, hedeflerde ve planlamada anlaştık. Her ne kadar ligde yer alan bir takım olsa da bu sene kurulan bir kulüp, Kocaeli Kadın Basketbol. Açıkçası yeni kurulan kulübün ilk antrenörü olduğum için bunun mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım" dedi.

"Burada Euroleague takımlarında olan müthiş bir organizasyon var"

10 gün içinde yeni bir takım kurduklarını ve bunun dezavantajları olabileceğini belirten Güven, "Açıkçası çok geç başlangıç oldu. Tabii ki takım geç kurulduğu için dezavantajları olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum; burası müthiş bir organizasyon. Özellikle bu imkanı bize sağlayan yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Ben Galatasaray'da da çalıştım. Milli takımlarda da çalıştım. Buradaki organizasyon gerçekten birinci sınıf. Kaldığımız yer antrenmanlarımız, yaptığımız çalışma. Buranın hakkı; ilk olacağımız için bizim vereceğimiz kültür ve karakterle birlikte ilerleyen zamanlarda daha yukarılar olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür organizasyonlar Avrupa'da, Euroleague takımlarında var. Bunu çok samimi söyleyebilirim. O yüzden bu konuda da heyecanlıyız" diye konuştu.

"Rakiplerin 'eyvah' diyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz"

4 Ekim'de oynayacakları Nesibe Aydın maçıyla birlikte verecekleri startla birlikte sahada nasıl bir takım olacağını da paylaşan Efe Güven, "Bu takımın amacı; ilk etapta kalıcı olmak ve ligi bitirebildiğimiz en yukarıda bitirmek. Ama bizim hedefimiz açıkçası şu; sahanın her yerinde 40 dakika değil 41 dakika mücadele eden, her noktasında temas eden, son topa kadar savaşan bir takım kimyası oluşturmak istiyoruz. Rakiplerin hafta sonu bizle oynayacağı zaman hafta başından itibaren 'Eyvah! Karşımıza Kocaeli Kadın Basketbol Takımı gelecek. Bu hafta onlarla oynayacağız' dedirtecek bir takım oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk maçı Nesibe Aydın ile oynamak tatlı bir tesadüf"

Geçen sezon Nesibe Aydın'ı çalıştıran ve bu sezon ilk maçlarını da Nesibe Aydın ile oynayacakları fikstürle ilgili soruya ise deneyimli başantrenör, "Geçen sezon Nesibe Aydın ile güzel bir sezon geçirdik. Orası benim için güzel bir tecrübe oldu. Tatlı bir tesadüf ki ilk maç onlarla karşılaşacağız. Onlara da yeni sezonda sakatlıksız, başarı dolu bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ligin boyunun kısalması Türk kadın basketbolu açısından iyi bir şey değil"

Süper Lig'de takım sayısının azalmasıyla ligin boyunun kısalmasıyla ilgili soruya ise genç Koç, "Ligdeki boy iyice kısalıyor; 11 takıma indi. Bu aslında Türk kadın basketbolu açısından çok iyi bir şey değil. Hem oyuncu havuzu açısından hem de rekabet açısından. Çünkü yukarıdaki 3 takımla diğer takımlar arasındaki rekabet ciddi anlamda açıldı. Makas açıldı. Hatta yukarıdaki 4 takım da diyebilirim. 4 tane büyük takım var. Biz elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağız. Kurulan kadrodan memnunum. Şu zamanda bundan daha iyisi kurulamazdı. Çok büyük iş başardılar. Ben bu kadroyu kuran yönetimimize, sportif direktörümüze, genel menajerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kocaeli'yi temsil ediyoruz. Bunun bilinciyle sahada olacağız"

10 günde 12 tane oyuncu transfer ettiklerinin altını çizen Efe Güven, "Dar bir süreçti. Biz önümüzdeki hafta takım tamamlandığı andan itibaren; şehre yakışan, şehri temsil edecek, tribünleri dolduracak, geldikleri zaman insanların keyifle izleyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz. İsmimiz de zaten Kocaeli. Şehri de temsil ediyoruz. Onun bilinciyle de sahada olacağız. İnşallah alnımızın akıyla keyifli ve güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

"Kocaelispor Erkek Basketbol Takımı'nda oynamıştım"

Kocaelispor'un erkek basketbol takımında sporcu olarak geçmişte oynadığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Kocaeli'yi tanıyan oyuncularımız var, Kocaeli'yi tanıyan antrenörümüz de var. Yaklaşık 20 sene önce burada Kocaelispor Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusuydum. Yani 20-22 sene önce Kocaelispor'da oynamıştım. Oyunculuk kariyerimde yolum buradan geçmişti. Merkezdeki salonda iğne atsanız yere düşmeyecek maçlar oynandı. Galatasaray'ın antrenörüyken buraya geldiğimde de salonda nefes alacak, oksijen alacak hava yoktu. O kadar kalabalıktı. Şimdi o heyecanı her maçta oluşturmamız gerekiyor. Evet, buradaki salon kadın basketboluna göre fazlasıyla büyük ama onunla ilgili de bir çalışma olacak" sözleriyle kentin basketbola olan sevgisini vurguladı.

"Söz veriyorum; son topa kadar mücadele eden takım izleyecekler"

Spor severleri maçlarına davet eden başantrenör Efe Güven, "Bütün Kocaeli halkını maçlarımıza bekliyorum. Çünkü son topa kadar mücadele eden takım izleyecekler, bunun sözünü veriyorum. Sonrasında da bitirebileceğimiz en üst noktada bitirip, kulübün doğduğu sene karakterini oturtup ilerleyen dönemlerde de bu organizasyona yakışan noktalara geleceğine inanıyorum" sözlerini kullandı.

Ligin en genç ve deneyimli Koç'u çok uzun süre Galatasaray'ı çalıştırdı

Uzun yıllar Galatasaray'da çalıştıktan sonra Nesibe Aydın'a giden ve yeni sezonda Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'na imza atan Başantrenör Efe Güven kariyerini de şu sözlerle özetledi: "2006 yılında antrenörlüğe Galatasaray'da başladım. Oyunculuktan antrenörlüğe geçtim. 2022'ye kadar 16 sene boyunca Galatasaray'da hem alt yapı hem de A takımda antrenörlük ve başantrenörlük yaptım. Sonrasında1-2 senelik Tivibu'da basketbol yorumculuğu serüvenim oldu. Geçen sene de Nesibe Aydın'da başantrenördüm. Evet, ligi çok iyi bilen bir antrenörüm. Çok genç yaşta bu işe başlamış oldum. Bu kadar sene geçmesine rağmen hala ligin en genç antrenörüyüm."

Başantrenör Efe Güven kimdir?

1985, İstanbul doğumlu Efe Güven, yıldız kız ve genç kız takımlarında asistan koç olarak kariyerine başladı. 2011'de yıldız takım antrenörü olan Efe Güven, 2014'te yıldız takımıyla Türkiye şampiyonu oldu. 2015'te Ümit Milli Takım'da asistan antrenörlük olarak sorumluluk üstlendi. 2016'da genç takımla Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl Galatasaray A Kadın Basketbol Takımının yardımcı antrenörü oldu. 2017-18 sezonunda EuroCup Women şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Gelişim takımıyla da Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsledi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi. Alt yaş gruplarındaki başarılarının ardından 2018'de A takım başantörlüğüne uzanan kariyerinde Efe Güven, 2024 yılında Nesibe Aydın ile anlaştı. Efe Güven 2025-26 sezonunda da Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın başarısı için çalışacak. - KOCAELİ