Edirnespor'un Zorlu Maçı Tatil Olundu

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci tur eleme maçında, evinde Somaspor'la karşılaşan Edirnespor, transfer yasağını kaldırmak için gereken 3 milyon lirayı ödeyemeyince, sahaya 9 futbolcu çıkmak zorunda kaldı. Maçın 6'ncı dakikasında Edirnespor'da 3 oyuncu sakatlanıp maça devam edemeyince, hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etti.

TFF 3'üncü lig ekiplerinden Edirnespor, 2'nci lig temsilcilerinden Somaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur maçında karşılaştı. Edirne Şehir Stadı'nda oynanan maçı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Muğla bölgesi hakemlerinden Hakan Ülker yönetirken yardımcılıklarını Alişan Küçükkoçak, Onur Akıncı ve Murat Durgutluoğlu yaptı. Edirnespor, transfer yasağını kaldırmak için gerekli olan 3 milyon TL'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na yatıramadığı için, maça 9 kişiyle çıkmak zorunda kaldı. Maçın başlama düdüğünden 6'ncı dakika sonra Edirnespor'dan 3 futbolcu sakatlanarak saha kenarına geldi. Oyuncular maça devam edemeyince, hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etmek zorunda kaldı.

ÜMİT TÜTÜNCÜ: BU ZORLUKLARI AŞACAĞIMIZA EMİNİM

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Edirnespor Teknik Direktör Ümit Tütüncü, takımın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Zor bir durum, zor zamanlar ama öncelikle şuna çok inanıyorum. Edirne gibi futbol şehri olan bir şehrimiz, tarihi bu kadar zengin olan bir şehrimizin bu zorlukları da aşacağına eminim. Bugün transfer yasağımız olduğu için, sayın başkanımızın büyük bir kısmını halletmesine rağmen, küçük bir meblağ kalmasına rağmen çıkamadık. Gençlerimizle çıkmaya çalıştık. Sayın valimizin, belediye başkanımızın bizi böyle bırakacaklarını hiç düşünmüyorum tabii ki. Çünkü onların liderliğine, önderliğine çok ihtiyacımız var. Bu yol uzun bir yol, bu yol onlarsız asla yürünmez. Her zaman desteklerini bu kulüpten, Edirne'den esirgememişler. Şu anki ortam çok sağlıklı bir ortam değil. Bunun için bir an önce bu şehrin dinamiklerinin, iş adamlarının bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Bu Edirne takımı, onların takımı, bizler burada da hep gelip geçiciyiz ama onlar hep buralarda baki. Bizim burada tek niyetimiz, amacımız çok fazla geç kalınmış ama elimizden geldiği kadar iyi niyetle çalışmayı istiyoruz, çalışmak için arzuluyoruz, bunun için bizim yanımızda olmalarını diliyoruz. İnşallah da bu konu en kısa zamanda çözülür. Galata maçına da en azından sağlıklı bir kadroyla çıkmak adına mücadele ederiz" dedi.

CESUR PAKARDA: TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda da, statü gereği maça çıkmak zorunda olduklarını anlatarak, "Statü gereği çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezai yaptırımı var. Önümüzdeki sene Türkiye Ziraat Kupası'na katılmama, artı para cezası ve gelen deplasman takımının tüm masrafları kulübümüze rücu edileceği için elimizde mevcut olan 9 tane oyuncumuz olduğu için biz bu 9 tane oyuncuyla çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz tabii Somanspor yani ikinci lig ekibi. Onlarla burada mücadele etme gibi şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı. Şu an kulübümüzde 20 tane yeni transferimiz var, aslında kadromuz hazır. Yani bugün buraya biz transfer yasağımızı açmış olsaydık, tam kadro çıksaydık, çok keyifli ve zevkli bir maç olacaktı. Ama transferimizi açamadığımız için maalesef bugünkü süreci yaşamak zorunda kaldık hep birlikte. Maça gelip maçı izlemeden beşinci dakikada ayrılan taraftarlardan camia olarak özür diliyoruz" diye konuştu.

'3 MİLYON LİRAYA TRANSFER YASAĞIMIZ KALKACAK'

Edirnespor'un transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 3 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydeden Pakarda, "Bundan sonra aslında çok sıkıntılı bir sürece girdik. Haftasonu oynayacağımız bir Galataspor deplasmanı maçımız var. Yani biz bu transferi açamazsak mevcut olan dokuz tane futbolcumuz var. Bunlarla gidip orada müsabakalara katılmama gibi durum söz konusu gündeme geldi. İşte bunların bir an evvel aşılması gerekiyor. İnşallah bu hafta sonuna kadar olumlu gelişmeler olup transferimizi açıp bu süreci bu şekilde atlatacağız diye umut ediyoruz. 10 milyon lira gibi bir transfer yasağımız vardı, 21 tane transfer yasağı dosyamız vardı. Biz tüm dosyaları kapatıyoruz. Yani Edirnespor'un federasyona borcu sıfırlanıyor. Benim bildiğim 2-2.5 milyon gibi bir açığımız kaldı. Yani 3 milyon para temin edildikten sonra transfer yasağımız tamamen kalkmış olacak" şeklinde konuştu.