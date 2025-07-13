Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nın final günü müsabakaları başladı. 400'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda, çeşitli tekne sınıflarında yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda final günü müsabakaları başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda final gününde yarışlar devam ediyor.

Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun son gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında farklı tekne sınıflarında yarışıyor.

Dereceye giren sporculara yarış sonunda ödülleri taktim ediliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Yarışlara katılımın çok yüksek olduğuna değinen İba, "Aşağı yukarı 400'e yakın sporcu şu an Meriç Nehri'nde kürek çekiyor. Gurur duyuyoruz. Şu anda müthiş duygular içerisindeyiz. Burası Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin ilk kulvarı ve büyük bir kulvar. Dünya üzerinde de hatırı sayılır bir kulvar. Hoşumuza gidiyor. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

İba, milli takımın Polonya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası için Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Meriç Nehri'nin kürek sporunun merkezi haline geldiğini vurgulayan İba, "Burası bir merkez, küreğin başkenti. Mahalle berberi bile buradan istifade ediyor. Karşılaşıyoruz onlarla 'kürekçi olan müşterilerimiz var' diyorlar. Belli dönemlerde yarış zamanları onlarda bu işten nasipleniyor. Oteller, lokantalar, kent ekonomisi nasipleniyor. Gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

Rüşvete suçüstü! Belediye başkanı dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş

Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.