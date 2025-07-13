Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda final günü müsabakaları başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda final gününde yarışlar devam ediyor.

Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun son gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında farklı tekne sınıflarında yarışıyor.

Dereceye giren sporculara yarış sonunda ödülleri taktim ediliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Yarışlara katılımın çok yüksek olduğuna değinen İba, "Aşağı yukarı 400'e yakın sporcu şu an Meriç Nehri'nde kürek çekiyor. Gurur duyuyoruz. Şu anda müthiş duygular içerisindeyiz. Burası Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin ilk kulvarı ve büyük bir kulvar. Dünya üzerinde de hatırı sayılır bir kulvar. Hoşumuza gidiyor. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

İba, milli takımın Polonya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası için Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Meriç Nehri'nin kürek sporunun merkezi haline geldiğini vurgulayan İba, "Burası bir merkez, küreğin başkenti. Mahalle berberi bile buradan istifade ediyor. Karşılaşıyoruz onlarla 'kürekçi olan müşterilerimiz var' diyorlar. Belli dönemlerde yarış zamanları onlarda bu işten nasipleniyor. Oteller, lokantalar, kent ekonomisi nasipleniyor. Gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.