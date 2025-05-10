Edirne'de Galatasaray İçin Dev Bayrak Asıldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa hazırlanırken, Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde esnaflar dev Galatasaray bayrağı astı. Esnaflar, şampiyonluğa günler kala bayrağı asmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa hazırlanırken, Edirne'de şehrin meşhur Saraçlar Caddesi'ne üzerinde 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağı asıldı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyonluğa sayılı günler kala, Saraçlar Caddesi'nde esnaf bir araya gelerek dev bayrak alarak astı.
Esnaf Ugur Bayraktar, 5 yıldıza ulaşmak için sayılı zamanlar kaldığı için bayrak astıklarını belirtti. Bayraktar, "Galatasaray'ın şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. 1 haftamız kaldı ama biz her zaman olduğu gibi bayraklarımızı önceden takıyoruz. Edirne'nin 5 yıldızlı ilk Galatasaray bayrağı" dedi. Esnaf Kerem Atabayraktar ise, "Şampiyonluğa 1 hafta var ama 5 yıldızlı bayrağı asmanın gururunu şimdiden yaşıyoruz" diye konuştu. Esnaf Sami Karaca da, takımlarının kendilerini şampiyonluğa alıştırdığını belirterek, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı alması dolayısıyla kutlama yapalım dedik" dedi. - EDİRNE