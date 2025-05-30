Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'ye veda etti.

İşte Dzeko'nun veda mesajı:

"Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

Yaşa Fenerbahçe!"

FENERBAHÇE: "KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Öte yandan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu için bir veda mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takıyor. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca 99 maça çıkan Dzeko, 46 gol atarken 18 de asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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