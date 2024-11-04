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Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde

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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. VAR hakemini sert eleştiren Dzeko, "VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko 3-2 kazandıkları Trabzon spor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili olay açıklamalarda bulundu.

"VAR TUVALETE GİTTİ HERHALDE!"

Hakemi sert sözlerle eleştiren Dzeko, "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın.

"BAŞIMIZ BELADA"

Sözlerine devam eden Dzeko, "Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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