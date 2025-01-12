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Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

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Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü, Edin Dzeko, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maç sonrası sosyal medya hesabından palyaço paylaştı. Dzeko'nun bu paylaşımı maçtaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

PALYANÇO PAYLAŞTI

Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı. Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet null:

Bunlardaki Galatasaray kompleksi varken 20 puan fark yer osimaheni 13. dakikada düşürdüler kırmızı kart başakşehirli oyuncu ceza sahası içinde topu eliyle kesti kırmızı kart penaltı ama kuşlar kabullenmez

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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Ne kadar çok boş yapmayı seviyorlar

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Aq boşnağı

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Haber YorumlarıReşat Töre:

Bir sen noksandın bunlar başkanıyla yoneticisiyle oyuncusu ile kudurdular Kafayı yemişler

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

DZeko kime anlatıyon bro anlamaz bunlar Alışmışlar böyle şampiyon olmaya onlar açısından hiç sıkıntı yok herşey gayet normal

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Haber YorumlarıMGk:

Seneye Fener de Ali Koç da yok dzeko da yok neden çünkü BAŞARISIZLAR... Başarısız olan gider ağlamak ne fayda

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