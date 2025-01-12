Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

PALYANÇO PAYLAŞTI

Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı. Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

İşte o paylaşım;