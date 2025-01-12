Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü, Edin Dzeko, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maç sonrası sosyal medya hesabından palyaço paylaştı. Dzeko'nun bu paylaşımı maçtaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
PALYANÇO PAYLAŞTI
Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı. Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
İşte o paylaşım;