Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybolu bırakmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'deki yeni görevi de belli oldu. Eda Erdem, Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olacak.
Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybol hayatına veda etmeye hazırlanıyor.
2008 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezon kariyerine nokta koyabilir. Bu doğrultuda yıldız ismin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.
EDA ERDEM'E YENİ GÖREV
Yapılan planlamalara göre, Eda Erdem Dündar'ın kulüpteki ilişkisinin devam etmesi ve Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olması planlanıyor. Takımdaki mevcut menajer Pelin Çelik'in ise Zeren Spor'da menajerlik görevini üstleneceği öğrenildi.
KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI
2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu
2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu
2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu
2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü
2012-2013 CEV Kupası İkinciliği
2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu
2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu
2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu
2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) Şampiyonluğu
2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği
2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği
2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü
2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu,
2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği
2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu
2009 Avrupa Ligi İkinciliği
2010 Avrupa Ligi İkinciliği
2010 Dünya Voleybol Şampiyonası Altıncılığı
2011 Avrupa Ligi İkinciliği
2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 Avrupa Şampiyonası Dördüncülüğü
2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2023 Milletler Ligi Şampiyonu
2023 Avrupa Şampiyonu
2024 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu
2024 Kupa Voley Şampiyonluğu
2025 Kupa Voley Şampiyonluğu
KİŞİSEL BAŞARILARI
2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu
2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu
2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör
2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu
2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu
2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) En Değerli Oyuncu
2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu
2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu
?2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Orta Oyuncu" Ödülü
2021 FIVB Son 10 Yılın En İyi 100 Voleybolcusu Listesine adını yazdırdı
2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu
2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu