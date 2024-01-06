Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, evinde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek galibiyet sayısını 13'e çıkardı.
Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında evinde Türk Hava Yolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 27-25, 25-17 ve 25-23'lük set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu karşılaşmayla beraber galibiyet sayısını da 13'e çıkardı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Naz, Voronkova, Beyza
THY: Sıla, Bergamann, Duarte, Van Ryk, Şeyma, Kübra, Melis (L), Silva, Derya, Neriman
Setler: 27-25, 25-17, 25-23
Süre: 87 dakika (30, 26, 31) - İSTANBUL