Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında evinde Sarıyer Belediyespor'u ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 23-25, 25-21 ve 22-23 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Czyrnianska, Beyza, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Hande
Sarıyer Belediyespor: Aslı, Ceylan, Mısra, Merve, Begüm, Drewniok, Işıl (L), Simay (L), Merve, Çağla
Setler: 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-23)
Süre: 119 dakika (30,27,31,31) - İSTANBUL