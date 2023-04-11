Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde final bileti için Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, seyircisi önünde rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.
Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda adını finale yazdıracak. Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.
Kaynak: AA / Spor