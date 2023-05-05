Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği THY'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği THY'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Saliha, Elif
THY: Şeyma, Dicle Nur, Kingdon, Orthman, Maglio, Naz, Melis (L), Ada, Polen, Çağla
Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20
Süre: 112 dakika (30,29,26,27) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor