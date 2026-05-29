Haberler

Japon smaçör Mayu Ishikawa, Eczacıbaşı Dynavit'te

Japon smaçör Mayu Ishikawa, Eczacıbaşı Dynavit'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör ve Japonya Milli Takım Kaptanı Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren, Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı en son Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı renklerine bağladı. Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili, "Japonya Milli Takımı Kaptanı olarak önemli bir sorumluluk üstlenen Mayu Ishikawa'nın tecrübesi, oyun disiplini ve liderliğiyle takımımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Uluslararası seviyede edindiği deneyimin yeni sezonda bizim için çok değerli olacağını düşünüyoruz. Sahadaki istikrarı ve yüksek oyun zekasıyla, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

Mayu Ishikawa kimdir?

Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giydi. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress' Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası'nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.

Japonya Milli Takımı ile Voleybol Milletler Ligi (VNL), Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi organizasyonlarda forma giyen Ishikawa, özellikle top kontrolü, savunma disiplini ve hızlı hücum varyasyonlarıyla takımının kilit isimlerinden biri oldu. 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde Japonya'nın en çok öne çıkan oyuncularından biri olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı

Çağrı hem Kılıçdaroğlu hem Özel'e! Bu cenazeyi...

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı