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Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda ilk turda İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci, Bulgaristan'dan Maritza Plovidv ve Macaristan'dan Vasas buda Budapest ile eşleşti.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda ilk turda İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci, Bulgaristan'dan Maritza Plovidv ve Macaristan'dan Vasas buda Budapest ile eşleşti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), 19 Temmuz 2023 tarihinde düzenlediği kurada 2023-2024 sezonunda oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu. Yeni sezonda, B Grubu'nda mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, ilk turdaki rakipleri sırasıyla İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci, Bulgaristan'dan Maritza Plovidv ve Macaristan'dan Vasas buda Budapest olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Macaristan İtalya Spor Haberler

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