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Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası "Milli utancımız" denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

Spor Haberleri

FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, şair İsmet Özel'den alıntı yaptı. Karakurt'un "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." satırlarını paylaşmasının ardından "Milli utancımız" ifadesiyle haber olması ve hedef gösterilmesine ünlü isimlerden tepki yağdı.

Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında yaptığı "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." paylaşımıyla bazı kesimler tarafından "Milli utancımız" ifadeleri kullanılarak haber oldu. Başta Armağan Çağlayan olmak üzere ünlü isimlerden milli voleybolcunun hedef gösterilmesine tepki yağdı.

"BİZ, EBRAR İLE GURUR DUYUYORUZ"

Armağan Çağlayan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Nasıl insanlarsını ya? Nasıl? Hepimizin yüzünü güldüren, hepimizi sevindiren isimlerden bir tanesi Ebrar! Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi? Yazık! Günah! Yanındayız Ebrar Karakurt. Yedirmeyiz seni. Biz, Ebrar ile gurur duyuyoruz, gurur." ifadelerini kullandı.

"SİZİNLE AYNI HAVAYI SOLUDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Armağan Çağlayan'a Işın Karaca ve Ceylan Ertem de destek verirken, Zeynep Bastık ise yaptığı paylaşımda "Milli utancımız" ifadesini eleştirerek, "Sizin gibi insanlarla aynı havayı soluduğuma inanamıyorum." dedi.

Yapılan paylaşımlar şöyle:

Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepkiEbrar Karakurt'un paylaşımı

Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Filenin Sultanları Ebrar Karakurt Spor Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

yaratıldığı cinsin doğasına aykırı hareket eden ahlaki değerleri topluma kötü olacak insanların sporda kazanmış olduğu başarıların hiç bir önemi yoktur Atatürk bile ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim demiş

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Vetaran Voyna:

Benim karekterime, adetlerime, örfume ve inancıma gore sapıklık ama problem sen kendi sapikligini normalize ederek nesilleri sapiklastiriyorsun.islam hukukunu bu yüzden çok seviyorum

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Orhan KÖSE:

Milli Utancımız

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