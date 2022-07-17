Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
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Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan karşısına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un farklı forma giymesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ebrar'ın neden ay-yıldız formayı giymediği merak edilirken sebebi çok geçmeden açığa çıktı. Voleybolda eşitliği vurgulamak için ilk kez geçen sene uygulamaya konulan formalar, FIVB Voleybol Milletler Ligi Final etabında bazı voleybolcular tarafından giyiliyor. Eşit Tişört adıyla bilinen formayı geçen sene de kaptan Eda Erdem giymişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde Sırbistan karşısına bronz madalya için çıkarken, Ebrar Karakurt'un takımdan farklı giydiği forma sosyal medyada gündem oldu.
VOLEYBOLDA EŞİTLİĞE DİKKAT ÇEKİLİYOR
Voleybolunsesi.com'un verdiği bilgiye göre, ilk kez geçen sene FIVB Voleybol Milletler Ligi Final etabında uygulanan Equal Jersey (Eşit Tişört), bu sene de finallerde kullanıldı. Voleybolda eşitliği kutlamanın önemini vurgulamak için, dünyanın en büyük voleybol yıldızları bir kez daha Ankara (Kadınlar Finalleri, 13-17 Temmuz) ve Bologna'daki (Erkekler Finalleri, 20-24 Temmuz) VNL Finalleri'nde Eşit Tişörtler giyiyor.
GEÇEN SENE DE EDA ERDEM GİYMİŞTİ
Geçen sene kaptan Eda Erdem Dündar, Hollandalı Nimir ile Equal Jersey (Eşit Tişört), giymişti. Bu sene ise Ebrar Karakurt Equal Jersey (Eşit Tişört) ile finallerde yer aldı.