Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Haberler

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu. TikTok'tan "Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır" ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt'a yüzlerce yorum geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son olarak TikTok'tan "Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır" ifadeleriyle büyük ilgi gören bir video paylaştı.

Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

"SÖYLE İÇİNDEN BANA GEÇENİ"

"Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır" yazılı videoda Karakurt bir şarkının "Söyle içinden bana geçeni" sözlerini tekrarladı. Paylaşımına yüzlerce yorum gelen Karakurt ayrıca, bu karmaşıklık sebebiyle kafasına çantayla bile vurulduğunu itiraf etti.

Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ebrar Karakurt, Spor, Haberler

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