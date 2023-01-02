Ebrar Karakurt'tan çılgın parti! Herkes dünyaca ünlü isimle verdiği kucak kucağa pozu konuşuyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, yeni yıla voleybolcu arkadaşlarıyla girdi. Karakurt'un VakıfBank'ın yıldızı Paola Egonu ile kucak kucağa pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, çılgın bir partiyle 2023'ü karşıladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan arkadaşları ile eğlenen 22 yaşındaki yıldızın, dünyaca ünlü voleybolcu ile pozu ses getirdi.

ARKADAŞLARIYLA ÇILGINCA EĞLENDİ

Yeni yıla Türkiye'de giren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yılbaşında voleybolcu arkadaşlarıyla eğlendi. 22 yaşındaki yıldız, Zehra Güneş'in de aralarında bulunduğu yakın arkadaşlarıyla çılgınca eğlenirken, VakıfBank'ın dünyaca ünlü voleybolcusu Paola Egonu da partideydi.

EGONU İLE POZU GÜNDEM OLDU

Partide bol bol fotoğraf çektiren Ebrar Karakurt'un Paola Egonu ile kucak kucağa pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.