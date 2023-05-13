Meydanlarda açılan ilginç pankartı paylaşan Ebrar Karakurt, oyunun rengini belli etti

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, seçime saatler kala yaptığı paylaşımla oyunun rengini belli etti. Meydanlarda bir vatandaşın tuttuğu kendisiyle özdeşleşmiş "Dedim olabilir" ifadelerinin yazılı olduğu "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" pankartını paylaşan Karakurt, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.

İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da başarılı bir sezon geçiren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı.

"DEDİM OLABİLİR"

Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı pankartı paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş kalp emojisiyle paylaşımını yapan Karakurt, seçimlerde tarafını belli etti.

YENİ ROTASI RUSYA

Yeni sezonla birlikte kariyerine Rusya'da devam etmesi beklenen Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad forması giyecek. Milli voleybolcunun, Rus ekibiyle 800 bin dolara anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı: