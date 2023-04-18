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Ebrar'ın takım arkadaşına veda! İstanbul'da ölen genç voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Spor Haberleri

İstanbul Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden Novara'nın genç voleybolcusu Julia Ituma, son yolculuğuna uğurlandı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Ebrar'ın takım arkadaşına veda! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt voleybol Spor Haberler

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