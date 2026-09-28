Düzcespor 3-0 hükmen mağlubiyet iddiasına yeniden değerlendirme çağrısı yaptı

0 hükmen mağlubiyet iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüp, kararın maç görüntüleri ve olayların oluş şekli dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor tarafından oynanan son 2 karşılaşmada yaşanan hakem kararları ve Beykoz Anadolu Spor karşılaşmasıyla ilgili 3-0 hükmen mağlubiyet yönündeki karar iddialarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübe resmi olarak bildirilen karar olmadığı belirtildi. Düzce ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze ulaşan bilgiler doğrultusunda, karşılaşmada sahada kazanmış olduğumuz 3 puanın kulübümüz aleyhine 3-0 hükmen mağlubiyet şeklinde tescil edilmesinin gündemde olduğu anlaşılmaktadır. Böylesine önemli bir kararın verilmesinden önce, karşılaşmanın bütün görüntülerinin, olayların başlangıcından itibaren tüm gelişmelerin ve özellikle hakemlerin karar alma sürecinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü maç görüntüleri son derece açıktır. Düzcespor Kulübü'nün yaşanan olayların başlamasında herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Görüntülerde, ilk fiziksel müdahalenin rakip takım yöneticisi Miraç Topal tarafından gerçekleştirildiği, devamında rakip takım futbolcusu Anıl Emre Yılmaz'ın futbolcumuz Ömer Faruk Uzun'un boğazını sıktığı açıkça görülmektedir. Yaşanan bu olayların ardından karşılaşmanın hakemleri üzerinde rakip takım mensuplarının ciddi bir baskı oluşturduğu da görüntülerden anlaşılmaktadır. Daha da önemlisi, karşılaşmanın devam etmesi yönünde karar verilmişken, 4. hakemin rakip takım masörüyle birlikte ambulansa gitmesi ve sonrasında karşılaşmanın tatil edilmesi, karar süreci açısından ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Maç görüntülerinde rakip takım masörünün 4. hakemin yanına geldiği, kendisiyle konuştuğu ve ardından hakemin koluna girerek onu ambulansın bulunduğu bölgeye götürdüğü görülmektedir. Biz bu görüntülerin tamamının ilgili kurullar tarafından dikkatle incelenmesini istiyoruz. Çünkü burada mesele yalnızca Düzcespor'un 3 puanı değildir. Burada mesele; sahada mücadele eden futbolcularımızın emeği, teknik heyetimizin çalışması ve Düzce şehrinin haftalar boyunca verdiği desteğin, sahada gerçekleşen olayların oluşumunda herhangi bir dahli bulunmayan Düzcespor'un aleyhine sonuç doğuracak bir kararla yok sayılıp sayılmayacağıdır.

Düzcespor olarak açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz: Henüz resmi olarak açıklanmamış olan 3-0 hükmen mağlubiyet yönündeki karar iddiası, maçın bütün görüntüleri ve olayların oluş şekli dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Biz bugüne kadar 'önümüzdeki maçlara bakacağız' dedik. Sahaya odaklandık. Futbolcularımızın emeğine, teknik ekibimizin mücadelesine ve Düzcespor'un geleceğine sahip çıkmaya çalıştık. Ancak gelinen noktada aynı anlayışın karşılığını göremediğimizi üzülerek ifade ediyoruz. Çünkü daha ilk haftadan itibaren hakem kararları nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşarken, dün oynanan İnkılapspor karşılaşmasında da benzer şekilde kritik kararlarla karşı karşıya kaldık. Karşılaşmada Düzcespor lehine verilmesi gerektiğini düşündüğümüz iki penaltı pozisyonunda devam kararı verilmesi, futbolcumuz Caner'e gösterilen kırmızı kartın ağırlığı ve maçın sonucuna etki eden diğer kararlar, artık ciddi şekilde sorgulanması gereken bir noktaya gelmiştir."

"Kimseyle kavga etmek istemiyoruz"

Türk futbolunun hiçbir paydaşıyla karşı karşıya gelmek istemediklerinin altı çizilirken, "Biz artık futbolcularımızın haftalar boyunca verdiği emeğin, teknik ekibimizin mücadelesinin ve Düzce şehrinin beklentilerinin hakem kararlarıyla gölgelenmesini istemiyoruz. Sezonun henüz başında olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle kullandığımız her cümleye, attığımız her adıma ve yaptığımız her açıklamaya azami özen göstermeye çalışıyoruz. Kimseyle kavga etmek, Türk futbolunun hiçbir paydaşıyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz adaletli, tarafsız ve eşit bir yönetim anlayışıdır. Düzcespor'un sahada kazandığının karşılığını almasıdır. Ancak artık herkes bilmelidir ki sabrımızın da bir sınırı vardır. Kimse Düzcespor'un sessizliğini sahipsizliği olarak görmesin. Biz kulübümüzün, futbolcularımızın ve Düzce'nin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakem hatalarının ve tartışmalı kararların bedelinin her hafta Düzcespor'a ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na ve ilgili kurullara açık çağrımızdır: Beykoz Anadolu Spor karşılaşmasının tamamını, olayların başlangıcını, gelişimini ve hakemlerin karar alma sürecini görüntüler üzerinden yeniden değerlendirin. Düzcespor'un sahada kazandığı üç puanı, sahada yaşanan olayların oluşumunda hiçbir dahli bulunmayan kulübümüzün aleyhine bir kararla yok etmeyin. Henüz açıklanmamış bir kararın, kamuoyunda tartışmalı hale gelmeden önce adalet, hakkaniyet ve somut görüntüler ışığında değerlendirilmesini bekliyoruz. Biz sahada mücadele etmeye, futbol oynamaya ve Düzcespor'u hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Düzcespor sahipsiz değildir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı